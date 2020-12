Al momento de los votos matrimoniales, el próspero empresario Rafael Fernández, le dedicó tiernos mensajes a su ahora esposa Karla Tarazona, con quien se casó en una ceremonia privada.

El flamante esposo se desvivió en palabras para su pareja, indicándole que es la persona indicada para él; y refirió que no le importa “ser cursi”, pues aseguro que todo eso es lo que siente por su esposa Karla Tarazona.

“Eres la personita que encaja en mi vida... Eres la persona que siempre busqué en mis sueños”, le dijo el empresario Rafael Fernández frente al representante de Registro Civil de la Municipalidad de La Molina.

Karla Tarazona confirma que se casó con Rafael Fernández. (Foto: @latarazona)

La ceremonia se realizó de manera privada en el distrito de La Molina; sin embargo, previamente los novios se vistieron en la Casa Fernandini , ubicada en el Cercado de Lima.

Karla Tarazona también le dedicó románticos mensajes tanto en la ceremonia como en la redes sociales.

“No volvería a cambiar nada de este día, amanecí con el corazón hinchado de emoción y me siento la mujer más dichosa del mundo, Rafael Fernández conocerte no fue coincidencia y el tiempo me hizo entender que nuestras vidas estaban destinadas a encontrarse para ser felices”, escribió en Instagram.

“Hoy no sólo te repetí mis promesas de estar siempre juntos hasta viejitos sino que acepté ser tu compañera de aventuras y recorrer esta vida a tu lado. Agradecemos a todos los que nos acompañaron a la distancia, de corazón y a nuestra familia y amigos quienes fueron testigos de esta nueva etapa, respetamos todos los protocolos y somos conscientes que la realidad que afrontamos no permite grandes celebraciones, nos quedamos en casa y disfrutamos en la intimidad de lo que somos, pronto celebraremos como lo soñamos”, le dijo Karla Tarazona al empresario.

“El amor lo puede todo. Gracias a los que fueron cómplices de cada detalle”, agregó la flamante esposa.

Karla Tarazona lució un hermoso vestido de novia y un ramo de flores, de diseñador peruano.

En el programa Magaly TV, La Firme, se aprecia a Karla Tarazona y el empresario Rafael Fernández frente al representante de Registro Civil de la municipalidad y varias fotos de la ceremonia realizada en La Molina.

Desean tener más hijos

Como se sabe, Karla Tarazona es madre de tres hijos, dos de ellos con el cantante Leonard León; y uno con el cumbiambero Christian Domínguez. Hace unos días, ella indicó su deseo de tener dos niñas más con su actual pareja: Rafael Fernández, quien también tiene hijos de otro compromiso.

El empresario también está de acuerdo con la idea de agrandar la familia.

Ahora Tarazona reside junto a Rafael Fernández en una una lujosa casa de 900 metros en La Molina, que posee canchita de fútbol y helipuerto privado.

TE PUEDE INTERESAR:

Alarma por fuga de gas en centro comercial de Mesa Redonda en el Cercado de Lima (VIDEO)

Gobierno anuncia que el 24 de diciembre será día no laborable compensable

Los anticuerpos IgA tiene un papel primordial para neutralizar el Covid-19, según estudio

Vecinos queman choza donde fue hallada menor embarazada en Puente Piedra

Sicarios irrumpen en salón de billar y disparan contra asistentes (VIDEO)

Ministra Pilar Mazzetti: “Lo más importante es contar con una vacuna segura para la población”

Hungría prohíbe la adopción a parejas del mismo sexo en su Constitución

Brasil detecta su primer posible caso del hongo superresistente Candida auris

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus en Perú: Conoce las etapas de vacunación contra el COVID-19