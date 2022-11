¡No le interesa! En la última edición de Amor y Fuego, un reportero se comunicó con Rafael Fernández para consultarle sobre el supuesto romance de Karla Tarazona con su entrenador Marcelo Thompson.

“Discúlpame, no puedo dar ninguna entrevista ni nada sobre Karla. Yo no me quiero meter en ninguno de estos temas, discúlpame, prefiero no opinar ni hablar nada sobre eso”, expresó Rafael Fernández.

Luego continuó con: “siempre le deseo lo mejor, tengo un buen recuerdo de eso y así lo quiero mantener, nada más”.

Karla Tarazona sobre liberación de John Kelvin: “Este muchacho ha salido a cobrar su revancha”

Karla Tarazona utilizó unos minutos de su programa en Panamericana TV, para pronunciarse sobre la liberación de John Kelvin, afirmando que el cantante buscará venganza.

“Lo único que yo te puedo decir es que este muchacho ha salido a cobrar su revancha (...) ‘ya llegué’, y para mí es una mirada de venganza”, expresó Karla Tarazona.

Además, la psicóloga Aída Quintanilla contó que John Kelvin, luego de salir de la cárcel acompañada con una imagen de la Virgen de Guadalupe, demuestra un rasgo narcisita.

“Finalmente, es un sociópata, la característica narcisista puede estar. Un agresor es sociópata, sus relaciones intrapersonales no son sansa. Sus relaciones con las mujeres no son sanas y él las maquilla”, expresó.

