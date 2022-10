El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, se refirió a los comentarios y halagos que tuvo Janet Barboza hacia la presentadora Gisela Valcárcel en “América Hoy”.

En el programa de las mañanas, la compañera de Ethel Pozo expresó su admiración hacia la carrera en la televisión de la conductora de “El Gran Show”, además, confesó que había intentado imitar su éxito.

Al respecto, el popular “Peluchín” arremetió contra las palabras de la presentadora. “No hay que ser mezquinos, pero tú ya te pasaste de ‘chupamedias’, ‘Retoquitos’. (...) Que le pasen agua a la señora”, señaló.

Su compañera de conducción, Gigi Mitre, señaló que la efusividad de Barboza había quitado “peso” a lo que buscaba transmitir hacia la conocida presentadora. “Nunca tanto”, indicó.

Janet Barboza protagoniza discusión con la bailarina Alejandra Sánchez tras confundir su nombre

Todo empezó cuando Janet Barboza confundió el nombre de Alejandra Sánchez y la llamó ‘Claudia’. Ante esto, la coreógrafa profesional no se quedó callada y dijo: “Yo creo que las entradas al teatro no llegan por canje, debe ser por eso que no me conoce todavía la señora Janet”.

“Lo que pasa es que no eres conocida y no tengo porque conocer a todo el mundo”, respondió Barboza. “Usted es comunicadora y debería saber quienes están sentados en la mesa del jurado”, replicó Alejandra Sánchez.

Finalmente, Janet Barboza aclaró que no le habían indicado su nombre en la claqueta del programa, por lo que no sabía a quien dirigirse. “Si te fijas no me han puesto tu nombre, a mi me tienen que poner el nombre de los invitados y a ti no te conozco, te estoy conociendo ahora. Discúlpame, por favor”, señaló.

