José Martín Nieves, conocido como Rakim o RKM para sus fanáticos en la música urbana, admite que su unión con Ken-Y fue una de las más exitosas del género, pero hoy en su faceta de solista también tiene mucho que aportar.

“Estoy en una nueva etapa, soy un artista que tuvo muchos logros, pero ahora casi como un artista nuevo está hoy dispuesto a seguir creciendo. Me da mucho gusto que el público que me siguió con el dúo Rakim y Ken-Y, esa fiel fanaticada me esté abriendo los brazos”, dice el artista a Correo.

Hace casi dos décadas, cuando empezaste junto a Ken-Y el hoy llamado género urbano no era el fenómeno que es hoy.

Cuando salimos en el 2003, si hubiéramos tenido las plataformas digitales que hay en estos momentos otra sería la historia, evidentemente más grande. En nuestros inicios para escuchar a Rakim y Ken-Y, tenías que esperar que una emisora nos tocara y para ver el video que había esperado que un canal de televisión lo pasara. Esta evolución que ha habido, esta explosión del género urbano que ver también tiene las plataformas digitales, en segundos un artista sube un contenido y en menos de un minuto lo pueden ver en el mundo entero.

¿Alcanzar el éxito antes era más difícil?

Claro, mucho más fácil, ahora la oportunidad de que una persona con talento y se grabe en su casa y se convierta en un artista de un día para otro, es algo habitual. Antes había que trabajar un producto para que la gente pudiera obtener lo que uno quisiera.

¿Eso quiere decir que a raíz de todas estas plataformas y medios nuevos hay mucha gente que no tiene tanto talento y es exitoso?

seguramente es así, hay que reconocer que por las plataformas se amplió el gusto de la gente. Para mí, alguien no puede tener talento, pero para otros sí y les gusta lo que hacen. En la música siempre habrá para todos

¿La decisión de dejar el dúo fue muy pensada?

A mí me dio la oportunidad de hacer algo que no podía cuando estaba con Ken-Y, antes siempre hacía la parte de rap, y ahora me toca hacer una intro de una canción, el coro. En mi desarrollo como artista, ahora los que me siguen tienen tres opciones: escuchar las canciones del dúo, escuchar arlo a Ken-Y y tienen para disfrutar de mis canciones. En vez de disminuir lo que estamos haciendo, ampliamos la posibilidad de que pueda escuchar lo que quieran de nosotros.

Pero también era un riesgo abandonar una unión exitosa.

Claro, pero yo creo que de eso se trata la vida, de tomar riesgos, si tú tienes un negocio en tu mente y no te arriesgas, quizás nunca sabrás como te irá.

¿Qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano cuando uno arriesga?

Que te digan que no, o que no salga como esperabas, pero lo intentaste. Las más grandes personas que revolucionaron el mundo tuvieron 60 experiencias fallidas antes.

¿A quiénes respetan como grandes personalidades del género?

A Tego Calderón, Vico C, que fueron de los primeros que se atrevieron a hacer esto, ahora a Bad Bunny y lo respeto por atreverse, por abrirnos las puertas a nosotros, nos ha abierto los ojos para saber lo que el público quiere. Yo los respeto a cada uno.

¿Qué opinan los artistas urbanos que critican a la Academia que otorgan los Latin Grammy por no darles la importancia debida?

Muchos exponentes están confundidos, los Latin Grammy no premian a un artista por su popularidad o porque es número uno, el Grammy premia a un artista por la calidad musical y por eso hay discos que se ganan premios sin haber vendido ni mil copias pero cuando ves la producción musical en lo que se refiere a grabación, masterización, mezcla, sonido, cumple con los requisitos para estar nominado a un Grammy. La gente se confunde un poco, porque yo puedo hacer un tema cantando y pegándole a una cubeta, puede ser lo más popular del mundo, pero musicalmente no es para que me premien.

¿Entonces considera que hay artistas jóvenes en el urbano que se le han subido los humos?

Eso pasa por la rapidez que han alcanzado el éxito algunos chicos de esta generación. Si haces un tema que a la gente le gustó, no te puedes quedar en eso, tienes que seguir, yo he visto artistas números uno que de pronto se perderán en el trayecto. Muchos se olvidan que la generación de hoy está al alcance de un clic, que tú das algo y ya mañana están viendo otra cosa, por eso, que la música de Rakim y Ken-Y, sigue tres generaciones porque no fue una música que se creado en una plataforma virtual, fue una música trabajada. Tuvimos que sudar por eso hay que estabilizar haciendo buena música con la exigencia y la rapidez que esta generación necesita.

RAKIM (RKM)

Cantante y compositor. Antes de dedicarse a la música trabajos en construcción y también en una pizzería. Fue padre a los 20 años, tiene dos hijos llamados José Luis y Jomar José, a los que considera su verdadera “obra maestra”.