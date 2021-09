Dwayne Johnson, conocido popularmente como ‘La Roca’ o ‘The Rock’, es una de las celebridades mejores pagadas de Hollywood. A sus 49 años, el reconocido actor y uno de los luchadores profesionales más exitosos en la historia de WWE, tiene mucha fama y fortuna que ha conseguido gracias a su arduo trabajo dentro de los rings y frente a las cámaras.

Johnson ha participado en una gran diversidad de películas siendo premiado en bastantes de ellas, siendo su papel como Luke Hobbs en “The Fast and the Furious” uno de los más reconocidos. Si bien hoy el actor estadounidense goza de mucho éxito y tiene millonarios ingresos, cuando era desconocido vivió la pobreza y se enfrentó a muchas situaciones difíciles que incluso lo llevaron a la depresión. Aquí te contamos cómo fue su vida antes de ser famoso.

UNA INFANCIA CON POBREZA

Aunque ahora Dwayne Johnson es una de las celebridades mejores pagadas de Hollywood, su infancia fue completamente diferente. El actor de 49 años creció en medio de la pobreza y pasó por muchas carencias. La estrella de la WWE viene de una familia humilde, dormía en un colchón que se había encontrado en la calle y solo tenía siete dólares en el bolsillo.

EL DIA QUE DESALOJARON A SU FAMILIA DE SU CASA

Al crecer, Dwayne Johnson y sus padres viajaban constantemente. La familia se mudó a Nueva Zelanda, Hawái, Pensilvania, Texas y Florida. La estrella de Hollywood recuerda que cuando tenía 15 años llegó a casa y encontró un aviso de desalojo en la puerta ya que sus padres no podían pagar el alquiler de su apartamento en Honolulu.

“Me rompió el corazón. Recuerdo que me dije a mí mismo: ‘Haré todo lo que pueda para asegurarme de que nunca más nos desalojen’, dijo en una entrevista para la CNBC. Ese momento lo marcó y le dio la motivación para salir adelante y salir del ciclo de la pobreza en la que vivía.

PELEAS CALLEJERAS Y PROBLEMAS LEGALES

Según Infobae, Dwayne Johnson pasó muchos momentos difíciles durante su niñez y juventud. la crisis económica que vivía en su hogar lo llevó a cometer algunos errores juntándose con otros adolescentes con problemas. Participó en hurtos menores, se involucró en distintas peleas callejeras y hasta un fraude con cheques.

SALVÓ A SU MADRE DEL SUICIDIO

A los 15 años, Dwayne Johnson presenció el intento de suicidio de su madre. Un hecho que lo llevó a la depresión y le marcó la vida. “Salió del coche y caminó hacia el tráfico que se acercaba a nosotros. Los autos se desviaron del camino. La agarré y tiré de ella”, detalló a The Guardian.

Tras ese duro momento, la estrella de Hollywood enfrentó otras situaciones difíciles que lo llevaron a sentir una profunda tristeza. “Lloraba constantemente. Fue la peor época de mi vida”, recordó.

DWAYNE JOHNSON SOÑABA CON SER JUGADOR DE FÚTBOL AMERICANO

Dwayne Johnson quería ser jugador de fútbol americano y triunfar en la NFL, pero todo se truncó porque no tenía las habilidades suficientes para triunfar en dicho campo. El artista recordó lo que le dijo un técnico sin dudar: “No eres lo suficientemente bueno”. Tras este fracaso, se puso a trabajar junto a su padre en la disciplina que lo convirtió en una estrella.

DWAYNE JOHNSON Y SUS INICIOS COMO LUCHADOR

Para convertirse en uno de los luchadores profesionales más exitosos en la historia de WWE, Dwayne Johnson trabajó muy duro desde joven. Siguió los mismos pasos de su padre, el luchador Rocky Johnson, quién ayudó a ‘La Roca’ a prepararse para su camino a la gloria.

Dwayne Johnson describe a su padre como un tipo duro fuera del ring, por lo que fue difícil su preparación con él. “Fue muy duro. No lo entendí en ese momento, pero ahora sé que fue por amor. Me gritaba en el gimnasio y, si me molestaba, me decía que me fuera a casa y llorara delante de mi madre. Me convirtió en un hombre y estaré eternamente agradecido por eso”, le dijo a la revista Esquire en 2018.

DWAYNE JOHNSON SE CONVIRTIÓ EN ‘LA ROCA’

Dwayne se convertiría en el primer competidor de lucha libre de tercera generación. Al principio se hizo llamar Rocky Maivia, en honor a su padre y a su abuelo. Cuando Johnson llegó a la WWE en 1996, se transformó en “The Rock”. Un apodo que le otorgaron los popes de la World Wrestling Federation (WWF). Su nombre se convirtió en un éxito y gracias a su estilo personal y carisma, se convirtió en una estrella dentro y fuera del ring.

Tras su retiro de WWE en 2004, Dwayne dejó la lucha y se concentró en su carrera cinematográfica. Un camino nada fácil. Ahora es el actor mejor pagado de Hollywood. El 2020 ganó USD 87,5 millones, incluyendo un cheque de Netflix por USD 23,5 millones por su papel en la película “Red Notice”.