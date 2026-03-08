La legendaria banda argentina Rata Blanca regresará al Perú para ofrecer un concierto el sábado 2 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en un espectáculo programado para las 6:00 p. m.

La agrupación bonaerense, con más de tres décadas de trayectoria, vuelve a Lima para reencontrarse con su numerosa fanaticada local, consolidándose como una de las bandas internacionales de rock que más veces ha visitado el país.

Las entradas para el concierto ya se encuentran a la venta a través de Teleticket.

Invitados peruanos en el concierto

El espectáculo también contará con la participación de dos bandas peruanas invitadas: Trémolo y Uchpa, quienes interpretarán algunos de sus temas más conocidos durante la jornada musical.

Los organizadores señalaron que el evento reunirá a seguidores del rock y metal en español en un concierto que promete repasar clásicos del género.

Los clásicos que sonarán en el show

Durante el concierto, Rata Blanca interpretará varios de los temas más representativos de su carrera, entre ellos:

“Mujer amante”

“La leyenda del Hada y el Mago”

“El beso de la bruja”

“Volviendo a casa”

“La otra cara de la moneda”

“Talismán”

“La canción del guerrero”

Estas canciones forman parte del repertorio que consolidó a la agrupación como uno de los referentes del heavy metal y hard rock en español.

Más de 30 años de trayectoria

Rata Blanca fue formada en 1985 en Buenos Aires, Argentina, y es considerada una de las bandas más influyentes del hard rock y heavy metal en América Latina.

A lo largo de su carrera, la agrupación ha destacado por combinar riffs pesados con estructuras melódicas inspiradas en la música clásica, lo que ha llevado a que su estilo sea asociado con el metal neoclásico.

Con el paso de los años, su música ha sido catalogada dentro de diversos subgéneros del rock, aunque los integrantes han señalado que prefieren definirse simplemente como “rock metálico”.