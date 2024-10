No Pasa Nada, tema de estilo urbano en colaboración con Asmir Young, su finalista de La Voz. Luego del éxito de ese lanzamiento, el cantante y conductor de televisión presenta “Cusco”, una canción con tonos biográficos, toques musicales andinos, llena de nostalgia y que representa un homenaje a la ciudad ombligo del mundo por la que tiene un gran afecto.

Según comenta en la entrevista que está emitiendo a través de sus redes, Raúl Romero, en su primera visita a Cusco, estuvo a punto de dejar sus estudios y quedarse en la ciudad Imperial. Luego volvería como mochilero y luego con los Nosequién y los Nosecuántos en varias ediciones del Festival de la Cerveza. “La primera vez que fui a cuzco estaba en la universidad, fue inolvidable, simplemente me partió, se acercaba el día de regresar a lima y traté de quedarme y de eso habla la canción”, recuerda el artista.

“Cuando la he compuesto estaba en una etapa muy nostálgica. Estaba en una etapa en la que era inevitable recordar épocas de vida. Durante toda mi carrera he viajado mucho, conozco muchas ciudades del Perú y Cusco es la más recurrente. Mi primer viaje a esa ciudad lo hice cuando era muy joven y en ese momento algo me atraía y me decía: ‘no te vayas, quédate aquí porque esto es lo tuyo’. Ese viaje llegó en un momento clave de mi vida,” recuerda Raúl Romero.

Preguntado sobre su intensa actividad musical, declaró que se vienen más lanzamientos a lo largo de los próximos meses. Mientras tanto, Raúl Romero hará una breve gira por Italia, presentándose el 25 de octubre en Milano y el 27 de octubre en Florencia.

