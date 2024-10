Tras el anuncio de su visita al Perú para ofrecer un concierto el próximo 16 de febrero, los seguidores de Shakira se encuentran en total expectativa y mucho más por la preventa para el recital que se inició hoy 9 de octubre.

Los fanáticos de la artista, hacen cola línea para acceder a los boletos. Varios usuarios reportaron a través de las redes sociales que se encuentran en fila virtual con numeración de larga de espera con la finalidad de poder conseguir entradas y poder ver a su cantante favorita.

Debido a la gran legión de seguidores con los que cuenta la barranquillera, no sería extraño que el concierto en el Nacional haga sold out en tiempo récord, por eso, los organizadores del evento no han descartado la posibilidad de que se programe una segunda fecha de concierto.

Detalles

César Ramos de Masterlive, empresario que hace posible la llegada de Shakira, confirmó que el escenario para el concierto estará a la altura de ‘La loba’. Los fanáticos no solo disfrutarán de un show lleno de buena música, sino que también gozarán por completo de la puesta en escena a cargo de más de 100 personas.

La colombiana llegará a nuestro país en su jet privado como toda una gran estrella. No se descarta que la barranquillera vaya a tener protección extrema, pues debido a la magnitud de su fama se prevé otorgarle 200 agentes de seguridad como respaldo.

Existe la posibilidad de que la artista internacional llegue a territorio peruano acompañada de su familia. Hasta el momento no han confirmado si la cantante se hospedará en un hotel o, por el contrario, optará por una residencia.

Recital

Shakira llega a nuestro país como parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” que se inicia en noviembre.

El 2 de febrero 1977 nació la hoy popular cantante en la ciudad de Barranquilla.

