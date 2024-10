La exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, cuestionó las iniciativas del Congreso y el Poder Ejecutivo en torno a una ley contra el terrorismo urbano, y “no darse cuenta del ridículo en el fondo”, pues “creen que porque le ponen el nombre a una norma la gente se va a sentir más segura”.

“Lo que queremos saber es ¿Por qué no detienen a los delincuentes? Y el primer delincuente que no detienen un año después: Vladimir Cerrón. ¿Qué tiene Vladimir Cerrón que no tiene un delincuente normal? (...) protección política”, refirió en RPP.

Sostuvo que la confianza en el gobierno de Dina Boluarte es nula. “Nadie confía en la autoridad (...) Todos lo sabemos, lo acaba de pedir el gremio de transportistas: que la ley de crimen organizado es un despropósito y no quieren derogarla”, indicó.

“La gran pelea que tenemos que hacer todos ahora es exigirle a este Congreso que derogue la ley que favorece al crimen organizado (...) Hay una serie de organizaciones, la Confiep, la Cámara de Comercio de Lima, han sacado comunicados, el gremio de transportistas, la CGTP, exigiendo al Congreso que deroguen la norma”, señaló la también excongresista.

Marisol Pérez Tello afirmó que la ley que modificó las normas sobre crimen organizado “tiene varios aspectos que generan confusión sobre la tipificación penal. “Afecta la capacidad de perseguir el crimen, poniendo en indefensión a las víctimas, y complicando el trabajo de los fiscales, que se ven en dificultades para definir un tipo penal tan poco claro para sus investigaciones”, sostuvo.

Lamentó que “elimina o complejiza la posibilidad de hacer allanamientos” a los investigados. “Y eso puede ayudar a que se pierdan pruebas y en casos como el de trata de personas, puede exponer la vida una niña que está siendo explotada sexualmente”, subrayó.