El debate de la ley del terrorismo urbano quedó en suspenso debido a la falta de un acuerdo sobre crimen organizado. La sanción que propone la norma será de una pena entre 20 y 30 años de cárcel. Sin embargo, para el exministro del Interior, Carlos Morán, la propuesta no solucionaría el problema de gestión que radica en el Ministerio del Interior, para enfrentar la inseguridad.

“Estamos legislando sobre figuras jurídicas que ya están tipificadas y penalizadas. Es cambiar solo el nombre. Creo que es una narrativa política del momento, pero en realidad es, no va a cambiar, me ratifico, con una ley no se moverá el resultado de las calles”, expresó.

MIRA : Fiscalía de la Nación retira a un magistrado en Arequipa por conducir en estado de ebriedad

El extitular del Ministerio del Interior sostuvo que una solución contra la delincuencia no puede ser que el Ejército salga a las calles. “Valoro a las Fuerzas Armadas, pero ellos tienen una función que dicta la Constitución. Esto, en vez de generar confianza en la población, desprestigia; porque siguen matando a personas en distritos en zonas de emergencia”, refirió.

Agregó: “Yo creo que la Policía tiene la capacidad suficiente para enfrentar a enemigos criminales, sanguinarios, como fue el terrorismo; en estos momentos el tema es solo de gestión. El problema es el tema de gestión, con leyes la situación en la calle va a ser igual. Acá hay que pedir al ministro (Juan José Santiváñez) resultado”.

MIRA : Sector de transportistas anuncia paro nacional el 10 de octubre y otro da plazo a Gobierno

Criticó también la creación del Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex), el cual está integrado por más de 100 policías seleccionados, y se encargará exclusivamente de investigar y combatir a la criminalidad dedicada a este delito.

“Nos estamos acostumbrando que, ante un fenómeno que se produce coyuntural, crear un grupo para investigar (...) estamos vistiendo un santo, para desvestir otro”, dijo.





TE PUEDE INTERESAR