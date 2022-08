Una lealtad que exigía tu presencia en el programa y que por eso no funcionó...

No quiero comentar mucho sobre ese proyecto, pero a lo que voy es a que mi percepción sobre el cariño de la gente se convirtió en un gesto tan bonito, tan fuerte y me impactó tanto, que tuve un fuerte momento emocional al ver todo eso.

A pesar del cariño de la gente definitivamente lo tenías claro y era no volver a conducir “Habacilar”.

Con Habacilar se dieron cosas muy lindas, fue un poco la expresión máxima de lo que yo proponía, pero no quería hacerlo más. Yo estaba fuera de la tele con condiciones puestas en otras cosas, no quería hacer un programa diario, a pesar de la recordación de la gente.

Una decisión que no tenía marcha atrás...

La reposición de un programa similar diario en mi situación actual y con el cambio que ha habido en el

consumidor, en el público, en la forma de ver televisión, pues iba a resultar primero en un fracaso y segundo; en la destrucción de esa recordación tan linda que yo también tengo del programa. Iba a ser un error.

¿Es allí, en ese momento tan sensible, que llega la propuesta de “La Voz Senior”?

Cuando me hablan para la Voz Senior, que es un programa establecido, en el que los puntos de interés están centrados en varias cosas, no en un conductor, pues era la posibilidad de no poner en juego esa bella recordación de la gente y no sacrificar cosas de mi vida actual. Además, entonces, sumado al empujón que me dio ese cariño del público, esa lealtad me animó a decir sí.

¿Fue un sí que no te exigió analizar al escenario al que te enfrentabas?

Me puse a pensarlo, a reflexionar los pros y contras. Me conmocionó la idea de cambiar mi vida por unos meses porque yo estaba, y estoy todavía muy enrumbado en otras actividades. Lo bueno de haberse dado con La Voz Senior es por el formato que es maravilloso y porque iba a poder exponer un aspecto que está dentro de mí que es el musical. No me refiero a cantar, me refiero a reflexionar sobre la música y sistematizar lo que yo he aprendido en estos 30 años y poder aportarlo.

Y es un privilegio aportar en participantes maduros que buscan una segunda oportunidad en la vida.

Es la esencia del formato, que en las grabaciones me ha ido atrapando, pero a golpe de emociones, de entusiasmos, frente a lo que le está pasando en su vida a un concursante delante de ti. Ellos están conscientes de que hay nuevas oportunidades en la vida.

Realmente hay historias detrás de cada participante que conmueven.

Hay gente que agradece porque se le da la oportunidad de poder demostrar lo que sabía, lo que siempre han querido hacer. Cuántos artistas tienen una oportunidad como esta, cuántas personas que pudieron ser cantantes y por mil situaciones no lo pudieron concretar llegan al programa y solo piden una oportunidad.

¿Es difícil decirles no, será para la próxima?

La primera vez es difícil, pero cuando tú ves la sabiduría que tienen para aceptarlo te tranquilizas. Valorar el agradecimiento por la oportunidad, la satisfacción que tienen por haberlo intentado, el agradecimiento hacia el familiar que los empujó a participar. Creo que ese es el mejor premio para ellos.

RAÚL ROMERO

Cantautor y ex Los Nosequien y Los Nosecuantos integrantes en “La Voz Senior”, Rene Farrait, exintegrante de “Menudo”, además de Daniela Darcourt y Eva Ayllón. Durante dos meses estará en el espacio.