A través de su cuenta de Instagram, Raúl Romero reveló que pidió un café en un restaurante y le hicieron un peculiar descuento que, sin pensarlo, lo compartió en sus redes sociales, causando risas entre sus usuarios.

En la boleta de pago que mostró el recordado conductor de Habacilar, se ve que le hicieron un descuento “por feo” y así lo dio a conocer Romero.

“Me pedí un café. El mozo me preguntó si me gustó y le dije que estaba feo. No se si el descuento me lo hizo por amable o por vengarse”, escribió con la foto de la cuenta para que no queden dudas.

Raúl Romero sobre volver a la TV: “No tengo pensado volver en este momento”

Romero explicó que tiene planes de lanzar nueva música el año que viene y agradeció el cariño del público por su buena aceptación.

“En mis planes actuales está seguir sacando música y escribiendo, ya vienen noticias. En fin, muchas cosas más, pero la televisión en este momento no”, indicó.

“Agradezco el afecto y el entusiasmo y recordación de esas épocas maravillosas que vivimos juntos, pero de momento eso no va a pasar”, concluyó Raúl.