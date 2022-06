El cantante y conductor de televisión, Raúl Romero, se pronunció sobre su regreso a la televisión como nuevo couch del programa de canto ‘La voz Senior’. Tras largos años de ausencia de la pantalla chica, el cantante aseguró que este será un buen reencuentro con su público que le exigía volver.

Así lo señaló en un video publicado en su cuenta en Instagram, el que ya alcanzó cerca de 15 mil reproducciones y cientos de comentarios, felicitándolo por su regreso a la televisión.

“Finalmente, accedí volver a la tele. Me invitaron para esta temporada de ‘La voz Senior’. Me parece un formato estupendo, divertido, relacionado con el canto. Me encantó la idea. Creo que será un buen reencuentro con la TV, el formato me encanta”, sostuvo Raúl Romero.

“La noticia la confirmo, estaré en Latina en un formato que me encanta, espero que nos vaya bien, que a ustedes les guste, que sea un buen reencuentro para ustedes, es una buena manera de verme que tanto me han reclamado y me han honrado con su recordación. Suerte en todo, espero que sea una buena decisión. Yo creo que va a serlo. Pienso disfrutar mucho y divertirme. Estaré con grandes compañeros de trabajo y con una gran productora ‘Rayo en la botella’. Estaremos en contacto”, agregó el compositor.

En el mes de enero de este año, el programa ‘Esto es habacilar’ deslizó la idea de que Raúl Romero volvería a la TV en la conducción de dicho espacio de entretenimiento. Sin embargo, Romero descartó esa posibilidad, lo que dejó a sus seguidores entristecidos. Hoy tendrán la posibilidad de verlo en un nuevo formato por Latina.

