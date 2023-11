Iván Cuz, el “rey del bolero’ ha muerto, pero nos ha dejado su música, sus canciones, sus recuerdos, sus alegrías y sus nostalgias, su lucha contra los vicios, su acercamiento a Dios, su amor a la música y su sueño de morir cantando, tras 50 años en los escenarios.

Para Raúl Seminario Córdova, el imitador piurano del ícono del bolero, Iván Cruz, se mostró apenado por su muerte, que rompió en llanto mientras no dejaba de tararear el tema “Ajena”, la misma que encumbró a la fama a Iván Cruz.

JUNTO AL MAESTRO

Más adelante nos deja escuchar “Dejémne vivir mi vida, yo no soy malo con nadie”, Raúl Seminario, vestido de camisa de tela raso de color negro en señal de duelo nos cuenta las giras en los años 1973 que hacía Iván Cruz junto a Pedrito Otiniano, Lucho Barrios en el hoy olvidado Teatro Municipal.

“En aquel entonces lo escuché y me impactó sus temas y la forma como cantaba, que en la próxima gira me invitó a cantar junto a él. Terminado el espectáculo, se me acercó y me aconsejó como debía actuar en el escenario, fue una experiencia gratísima ”, nos dice el cantante.

Asimismo señala que canta desde que tenía 18 años de edad, cuando se realizaban los festivales de la canción, recuerda que más adelante fue “Cholo cantor” Jacinto Gutiérrez quien lo llevó a las peñas a actuar, entraba a todo, baladas románticas, pasillos y música criolla.

“Fue luego, que me convertir en un apaasionado del bolero, pero preferentemente con Iván Cruz, lo veía actuar, seguía sus presentaciones y me fui aprendiendo las mímicas, sus zapateos, el candor que ponía en cada interpretación, su timbre de voz y hasta su vestimenta, me apasaiona usar camisas rosada claro siempre brillantes como las que usaba el cantante nacional”, explica.

RECUERDOS

Hace un alto a la entrevista y con lágrimas nos dice, “su muerte me cayó como un baldazo de agua fría, hoy me queda solo seguirle rindiendo homenaje póstumo a este gran cantante que caló hondo en mí, gracias a su talento, deja un gran vacío a nivel nacional”.

Los temas de Iván Cruz sobrepasan los 200 grabadas, pero las más pedidas son: “Ajena”, “Ficha marcada”, “mozo deme otra copa”, “Señor magistrado”, “Por un puñado de oro”, “te vi col él”, “Me dices que te vas”, “Yo le doy gracias a Dios”, etc.

“Sus temas tenían un mensaje muy particular, su vida fue de sufrimiento, muy golpeada, todos pasamos por algo, tuvo fracasos amorosos, recaídas, pero se pudo recuperar, fue un honbre a carta cabal, pero la vida es así”, refiere Iván Cruz piurano.