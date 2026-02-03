La banda venezolana Rawayana anunció su regreso a Lima como parte de su nueva gira internacional “¿Dónde es el after?”, con un concierto programado para el sábado 15 de agosto en Costa 21.

El tour se iniciará el 17 de abril en Bogotá y recorrerá ciudades como Madrid, Barcelona, México y diversos países de Centroamérica, antes de llegar a Sudamérica en agosto.

Un álbum que inspira la gira

La gira toma el nombre de su más reciente producción discográfica ¿Dónde es el after?, lanzada el 1 de enero de 2026. Se trata de un álbum ambicioso de 23 canciones, concebido como la banda sonora de una fiesta interminable y como un recorrido emocional que invita a escucharlo de principio a fin.

Este trabajo se suma a una discografía sólida que incluye seis álbumes publicados bajo su sello Broccoli Records, entre ellos Trippy Caribbean, Cuando los acéfalos predominan y ¿Quién trae las cornetas?, este último reconocido con un Grammy y un Latin Grammy gracias al tema Feriado.

Colaboraciones y éxito internacional

El nuevo disco destaca por su diversidad sonora y una amplia lista de colaboraciones con artistas como Elena Rose, Joaquina, Carín León, Grupo Frontera, Magic Juan y Manuel Turizo, con quien grabaron el tema Inglés en Miami, uno de los más escuchados del álbum.

Además, ¿Dónde es el after? debutó con fuerza en plataformas digitales, alcanzando el puesto número dos en el Top Albums Debut Global de Spotify y liderando el ranking de nuevos álbumes en Estados Unidos.

Entradas y detalles del concierto en Lima

El concierto en Lima se realizará el sábado 15 de agosto en Costa 21, San Miguel. Las entradas saldrán a la venta este jueves 29 de enero desde las 10:00 a. m. a través de Teleticket.

Habrá descuentos con tarjetas Interbank, con los siguientes precios promocionales:

Zona VIP: S/ 280

Zona General: S/ 144

El ingreso está permitido para menores desde los 10 años, siempre que asistan acompañados por un adulto responsable.

Con este show, el público peruano podrá reencontrarse con los ritmos caribeños, el espíritu festivo y la identidad sonora de una de las bandas más influyentes de la música latina actual.