El popular personaje de Tik Tok, “La Uchulú”, dio el salto a la televisión para formar parte de “El artista del año”, programa en el que cada sábado viene demostrando su habilidad para el canto y el baile. Ahora, la conductora Rebeca Escribens habló sobre su performance y le envió un consejo.

En la reciente emisión de “América Espectáculos”, la conductora Rebeca Escribens aprovechó un espacio del programa para recomendar a Esaú Reátegui (nombre real de La Uchulú) que tome clases de canto para mejorar su técnica vocal.

“Hay algo que muchos no tienen y es el carisma, pero el carisma dura poco si es que no se trabaja, si es que no pules tu talento, ojo con eso”, explicó Rebeca Escribens al referirse al personaje que se hizo popular en Tik Tok.

“La Uchulú ha traspasado la pantalla, todo el Perú la ha recibido, genera alegría y es divertidísima. Entonces, si te gusta, metete a clases de canto y de baile también”, añadió Escribens antes de bailar al ritmo de “No sé”.

Rebeca Escribens baila No sé

Como se recuerda, en la última edición de “El artista del año”, La Uchulú bailó al ritmo del mix tropical de Dancing Queen “Gimme Gimme” de Explosión de Iquitos. Durante su presentación, el tiktoker tuvo como refuerzos a Michael Show y Edson Dávila.

Por su parte, su rival Fabio Agostini ofreció un show junto a la modelo Paula Manzanal, a quien besó al final de su coreografía. Pese a sus esfuerzos, La Uchulú se quedó con los votos y la permanencia en el programa.

VIDEO RECOMENDADO

Usuarios de redes sociales critican el beso de Fabio Agostini a Paula Manzanal

El artista del año: Usuarios de las redes sociales critican el beso de Fabio Agostini a Paula Manzanal