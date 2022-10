Luego que Melissa Paredes se mostrara muy sensible durante los ensayos de “El Gran Show” y asegurara que atraviesa un momento complicado, Rebeca Escribens decidió enviarle un mensaje a través de América Espectáculos.

En la reciente edición de su programa matutino, la popular ‘Rebe’ decidió enviarle un extenso, pero emotivo mensaje a Melissa Paredes, quien pese a las adversidades obtuvo el puntaje más alto en la reciente gala de “El Gran Show”.

“Sin duda su prioridad es su hija, ya estuvo bastante tiempo sin ella. Este es su trabajo y el hecho que esté solamente dos horas no quiere decir que no le de importancia a su trabajo, simplemente que quiere hacer las cosas bien. De repente se lleva su tarea a casa y practica en casa, no necesitas desayunar, almorzar y cenar en la academia bailando”, dijo.

“Es importante para tener una presentación impecable, pero puedes hacer lo mismo y llevarte la tarea a casa. Hay miles de formas de sentirse satisfecha con el trabajo que estás haciendo. Con la historia de Melissa Paredes está empezando a flotar, a respirar un poco y está tratando de hacer las cosas lo mejor que puede. Felicidades Melissa, se nota que es de corazón todo lo que dices”, añadió Escribens.

Como se recuerda, en la reciente gala de “El Gran Show” se presentó un video en el que Belén Estévez y Melissa Paredes protagonizan una larga conversación que termina con las lágrimas de la modelo.

VIDEO RECOMENDADO

El Gran Show: Aparición de Melissa Paredes

El Gran Show: Aparición de Melissa Paredes