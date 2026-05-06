Rebeca Escribens se refirió con firmeza a Christian Domínguez, quien recientemente estuvo en “América Hoy” para defenderse tras interponer demandas contra sus exparejas.

La conductora no solo puso en duda su presencia en televisión, sino también su conducta. Durante su intervención, Escribens manifestó su incomodidad por no haber coincidido en el set con el cantante.

“ Lo peor es que lo traen justo los dos días que yo no estoy como para poderle responder ”, manifestó.

Escribens también precisó que su postura responde directamente a la conducta de Domínguez: “Lo comento acerca de todos los años que él ha estado metiendo la pata, cuya conducta no ha sido la más propicia...”.

Además, Rebeca contó que tiene una relación cercana con Melanie Martínez, una de las exparejas del cumbiambero.

“ Lamentablemente, para su mala suerte, yo conozco a Melanie desde hace muchísimos años ”, sostuvo.

Cabe recordar que, el martes 5 de mayo, Christian señaló que perdió la oportunidad de trabajar en “América Hoy” a raíz del escándalo que lo relaciona con Melanie Martínez. En ese marco, cuando Janet Barboza le consultó si habría aceptado trabajar junto a Domínguez, Rebeca fue clara y respondió: “ No, mi reina ”.

Escribens también recordó que no es la primera vez que cuestiona a Domínguez: “ Él ha estado acá y le he dicho en su cara que es un hipócrita, que es un conchudo ”.

Asimismo, la conductora también cuestionó al cantante por hablar de sus exparejas: “Cuando mencioné la nota en donde lo escuchaba aquí bien parado, eh, bien caradura diciendo que por qué tiene que hablar. Él reclama un alboroto por parte de las madres de sus hijas cuando no se acuerda que ellas o al menos Melanie han estado calladas durante muchos años guardando distancia...”.

Finalmente, la conductora planteó una reflexión sobre el impacto emocional que las acciones del artista habrían tenido en su entorno familiar.

“ ¿Quién le dice a Cristian o cómo repara en todo caso esos años donde su hija vio redes, noticias, en donde su padre se comportaba mal, quién paga la psicóloga, o sea, quién la ordena emocionalmente ”, añadió.