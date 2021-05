A inicios de la semana pasada, Rebeca Escribens tuvo algunos síntomas que la hacían sospechar de haberse contagiado con el temible COVID-19 pero -felizmente- solo se trató de una falsa alarma. Su prueba molecular dio negativo y pudo reincorporase el pasado miércoles a su habitual espacio matutino en “América Espectáculos”. Aunque ella diga que no, sus seguidores la extrañaron. “Yo todavía no me creo esas cosas, porque considero que mi trabajo es como cualquier otro”, sostiene la actriz.

Es evidente que hay un público cautivo contigo...

Vengo entendiendo -de un tiempo a esta fecha- que estoy logrando sacar más de una sonrisa. Respecto a mi ausencia, ante cualquier síntoma te lleva a pensar que tienes la COVID-19, y por respeto a tu salud y a la de tus compañeros es mejor no asistir a tu centro de trabajo. Ante la duda, una prueba molecular y, si todo sale bien, a seguir trabajando.

Nos tocó celebrar un segundo “Día de la madre” en medio de una situación todavía bastante complicada.

Sí, y seguro va seguir siéndolo, pero todo depende de las decisiones que tomemos cada día, de cómo queremos seguir avanzando, y qué mirada le demos a nuestras vidas.

A pesar que tu mamá partió a su viaje eterno hace muchos años, imagino que siempre la tienes presente.

Yo la sigo teniendo presente día tras día, yo siempre la celebro. No dejo que la pena me invada, sigo celebrando a mi madre como siempre.

¿Tus hijos son de sorprenderte con algunos detalles?

Lo mejor que pueden hacer mis hijos, en este día y en mi cumpleaños, es hacer manualidades. Mi hijo mayor es arquitecto y tiene mucha habilidad con ello y mi hijo menor también. Los dos se juntan y pintan algo. El año pasado me regalaron un cuadro bien bonito donde estaba la mano de mi hijo mayor en azul y encima la mano chiquita de mi otro hijo en rojo, así que mandé a enmarcar ese cuadro. Así como ese tengo muchos regalos hechos por ellos mismos, no suelen comprarme nada y es lo mejor.

¿Te hacen algún comentario cuando alguna situación de tu trabajo rebota en medios?

Por qué tendrían que hacerlo. Mi trabajo es como cualquier otro, cada uno en casa está pendiente de sus cosas y lo que menos están haciendo es estar pendiente de la otra persona por más mamá que sea.

¿Acostumbrada ya a esta nueva normalidad?

La situación es difícil, siempre van a haber cambios en nuestras vidas y para bien o para mal tenemos que adaptarnos a nuevas situaciones, ver el lado amable de las situaciones difíciles, al menos ese es el ejercicio que hago día a día.

¿Cuál es ese lado amable que puede resaltar?

Estamos más tiempo en familia, nos sentamos a la mesa a almorzar -algo que antes no pasaba- y valoramos las actividades de cada uno, las funciones y roles que tenemos en casa sobre todo.

¿La coyuntura política se ha polarizado mucho?

Mi trabajo es entretener y claro que tengo una posición política y la comparto con los míos, pero no me interesa hacerla pública. Yo lo que quiero es que mi país esté bien, que todos tengamos igualdad de oportunidades, que la vacuna llegue a todos los rincones del país, que la democracia predomine y sea lo más importante para poder salir de esta crisis sanitaria y económica, que es lo más urgente.

Rebeca Escribens

43 años. Nació en el Callao, aunque siempre dice que es arequipeña por sus raíces familiares. Comenzó su formación artística en “Buscando a la Paquita Peruana”, llevando diversos talleres.