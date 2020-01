Rebeca Escribens no dudó en pronunciarse nuevamente sobre el cantante Pedro Loli, quien fue acusado de haberle sido infiel en reiteradas ocasiones a la madre de su hijo, Fiorella Méndez.

“Pedro Loli estuvo acá el viernes y me sacó de mis casillas. Realmente quería decirle otras cosas que el horario no me permitía. Así que lo más gracioso que se me ocurrió fue sacarme el zapato y, nada... Darle un estate quieto, nada más”, comentó la conductora de ‘América Espectáculos’ en un primer momento.

Tras presentar el informe sobre Pedro Loli y calificar de “cobarde” al cantante de cumbia, pues según Rebeca Escribens jamás le respondería a ella directamente sobre sus supuestas infidelidades.

"Lamentablemente Pedro todo esto ha surgido a raíz de un gran error tuyo, así que nada. Hay que asumir las cosas con responsabilidad, actuar de la mejor manera, algo que parece que has estado haciendo y lo que sí debo de decir seriamente es que hay algo que tiene claro Pedro: Su hijo es lo principal. Pero debiste pensar en él antes. Es mi opinión”, agregó la también actriz.

Rebeca Escribens estalla contra Pedro Loli por infidelidades. (Video: América TV)