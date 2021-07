En la reciente emisión del bloque “América Espectáculos”, Rebeca Escribens reveló públicamente el motivo por el que rechazó ser la madrina de Antonia, la segunda hija de Verónica Linares.

La revelación de la también actriz vino minutos antes de que presentara una nota en la que informaban que Ivana Yturbe estaba en la búsqueda de la madrina para su pequeña bebé que está por nacer.

“Ivanita Yturbe ya tiene nombre de su pequeño bebé y ahora anda buscando madrina”, dijo la conductora cuando fue interrumpida por un miembro de su producción, quien dijo: “Tú pues Rebe”.

Ante este comentario, Escribens reveló que Verónica Linares le pidió que fuera madrina de su hija; sin embargo, tuvo que rechazar esa responsabilidad por temas económicos.

“No mi amor, no estoy para gastar. Verónica también me pidió que fuera madrina de Antonia, pero no, no, mucho gasto”, dijo la figura de América Televisión.

