A una semana del regreso de América Hoy” a las pantallas, Rebeca Escribens se integró al magacín para compartir la conducción con Edson Dávila y Janet Barboza. La actriz y animadora se mostró emocionada de afrontar un nuevo reto televisivo que le exigió analizar la propuesta.

“‘América Hoy’ es un programa que logró tener una estructura y conductores idóneos. La química es el 80% para que un programa funcione. A mí me tomó un tiempo tomar la propuesta con alegría y entusiasmo”, comentó.

EXPERIENCIA

Janet Barboza, además de darle la bienvenida y descartar cualquier tipo de enfrentamiento con Escribens en el futuro, reveló que la actriz formó parte del primer casting cuando ‘América hoy’ aún se encontraba en etapa de proyecto.

“Hay mucha gente que no sabe que una de conductoras que hizo el primer casting para ‘América hoy’ fuiste tú. El mundo te pone donde tienes que estar”, dijo Barboza.

Rebeca respondió confirmando su vínculo previo con el programa: “Exacto. Hace 6 años cuando esto era un proyecto yo pasé el casting”.

La flamante conductora contó que el motivo de su ausencia del magacín la semana pasada fue por motivos de salud. Dijo que llega a sumar para mantener el liderazgo en sintonía del magacín.