En la reciente emisión del bloque “América Espectáculos”, Rebeca Escribens se animó a bailar el popular tema “No sé” del grupo musical Explosión Iquitos; sin embargo, su vestido le jugó una mala pasada y terminó mostrando más de la cuenta.

“Ay qué linda canción, ¿Se puede?”, dijo la conductora de televisión cuando escuchó que le pusieron de fondo la popular canción.

Tras ello, empezó a bailar y al momento de dar la vuelta el vestido que tenía puesto se le alzó; sin embargo, pese a la advertencia de sus compañeros, ella continúo con sus pasos de baile.

“Dicen que se me vio... Para lo que me importa que se me vea”, comentó la figura de América Televisión generando la risa de sus compañeros.

“A esta edad hay que mostrar carne, si en ese pasito también puedo mostrar lo que me da la gana”, añadió antes de continuar con su programa.





Rebeca Escribens indignada por imágenes de Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez en fiesta COVID

Rebeca Escribens mostró su indignación luego que se dieran a conocer las imágenes de Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez en una fiesta que se realizó en Cieneguilla por el cumpleaños de la salsera en medio de la crisis por el COVID-19 que vive el país.

La conductora de “América Espectáculos” aprovechó su bloque en el noticiero del para enviar un mensaje a la intérprete -que incluso fue captada escondida en la maletera de un auto- y al chico reality -quien se ocultó en el baño- para que tomen conciencia del difícil momento por el que pasan los peruanos.

“¡Chibolos... Entiendan! estamos viviendo por momentos terribles, extremos. Agradece que todos los días abres los ojos y puedes respirar porque hay mucha gente que no puede”, expresó visiblemente molesta Escribens luego de la emisión de la nota sobre el hecho.

“Si estás viviendo con tus papás, con tus abuelos o solos, si te cuidas tú, estás siendo empático y responsable tú, desde que sales a comprar un chicle. Y que bueno que tengas para comprar el chicle”, sentenció para luego pasar a presentar otra noticia.

