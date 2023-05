‘Rebelde’: Netlix canceló la serie después de dos temporadas.

La serie ‘Rebelde’ se estrenó en enero de 2022 y causó grande expectativa entre los fans de la recordada producción de Televisa. Si bien se consideró un éxito, uno de los protagonistas reveló que la plataforma de streaming decidió cancelar el proyecto.

Sergio Mayer Mori, quien interpreta a Esteban, afirmó que no habrá una tercera temporada, sin embargo, no dio detalles sobre esta decisión.

“ Sería un honor para mí poder hacer la tercera, la cuarta y la quinta, el tema es que ya no se hizo. Fue Netflix, fueron los productores los que nos dijeron: ‘Gracias por todo chicos, ya la tercera no hay’. El por qué no tengo idea, pero definitivamente no fue mi decisión ”, declaró el actor en una entrevista para Hola México.

‘Rebelde’ es una serie que está llena de momentos de nostalgia musical y resalta el regreso de la recordada ex alumna Celina Ferrer, personaje que dio vida Estefanía Villareal en la versión mexicana, quien ahora es la directora de la Élite Way School.

Por otro lado, la ficción narra la historia de un grupo de jóvenes estudiantes del EWS, un colegio privado y muy exclusivo. A través de un programa de becas, adolescentes de bajos recursos, pero con un excelente nivel académico, ingresaron a esta escuela en donde tuvieron que sufrir la exclusión por parte de sus compañeros. En medio de todos sus conflictos, este grupo de jóvenes encuentra en la música un escape.

