Mañana sábado, en el auditorio Manuel Moncloa de la UNP, a partir de las 6:00 p.m., se desarrollará la II versión descentralizada del Festival de Piano Elena Ichikawa, que congregará a destacados maestros y alumnos de todo el país.

Esta actividad cultural tiene como objetivo fundamental enriquecer la oferta artística y cultural piurana, haciéndola accesible a toda su población.

PARTICIPANTES

Contará con la participación de 20 pianistas: los maestros Katia Palacios y Richard Eyzaguirre, además de 18 estudiantes del nivel intermedio, niños y jóvenes de distintas edades, así como jóvenes talentos de la Universidad Nacional de Música.

Este evento cultural es impulsado por la Oficina Desconcentrada en Piura, Cancillería de Piura, e incluye obras de los periodos barroco, clásico, romántico, contemporáneo, también de obras de Bach, Haydn, Clementi, Mozart, Beethoven, Chopin, Schubert, Ravel, entre otros.