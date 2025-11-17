Reik llega al Perú con su esperado tour “2026”, una gira internacional que ha despertado gran entusiasmo en toda Latinoamérica. La reconocida agrupación mexicana ofrecerá un único concierto en Lima el 14 de mayo de 2026 en Costa 21, donde buscarán reencontrarse con sus miles de seguidores peruanos en un espectáculo que promete ser inolvidable.

La preventa de entradas se realizará el 21 y 22 de noviembre desde las 10:00 a.m. y ofrecerá un descuento de hasta el 15% pagando con tarjetas Interbank a través de Teleticket, lo que anticipa una alta demanda por la expectativa generada.

Reik, formada por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín en Mexicali, se ha consolidado como una de las agrupaciones de pop latino más influyentes desde su debut en 2003. A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, han logrado construir una sólida base de seguidores en toda la región gracias a su estilo único, letras románticas y un sonido que ha marcado a distintas generaciones.

Canciones como “Noviembre sin ti”, “Creo en ti”, “Ya me enteré”, “Yo quisiera”, “Me Niego”, “Amigos con Derechos”, “Me duele amarte”, “Si me dices que sí” y “Con la cara en alto” se han convertido en himnos que han acompañado la vida de millones de personas, posicionando al trío entre los grupos más queridos y escuchados del género pop en español.

El nombre del tour “2026” fue elegido por la banda como una manera de representar el recorrido que realizarán por diversos países donde su música ha sido celebrada y aplaudida desde sus inicios. La agrupación ha señalado que este nuevo capítulo de su carrera busca agradecer el cariño que han recibido a lo largo del tiempo y fortalecer el vínculo con los fans de distintas partes del mundo. México, su país natal, forma parte esencial de la gira; sin embargo, también estarán presentes en otros lugares donde su conexión con el público es especialmente fuerte, como ocurre en Perú.

La llegada de Reik al país ha generado emoción y expectativa entre los seguidores que han mantenido vivo su cariño por el grupo desde sus primeros lanzamientos. El concierto será una oportunidad para disfrutar de un repertorio que incluirá tanto sus clásicos más emblemáticos como las canciones que forman parte de su etapa más reciente. Con este espectáculo, la banda busca ofrecer una noche cargada de emociones, nostalgia y romanticismo, reafirmando por qué su música continúa vigente y conectando con tantas personas alrededor del mundo.