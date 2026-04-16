Reimond Manco decidió dar la cara por la polémica que lo rodea y se presentó en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, donde asumió responsabilidad por sus actos y pidió disculpas públicas a su familia.

El exfutbolista se presentó en el set tras ser señalado por varias mujeres por supuestas conversaciones privadas y el envío de contenido íntimo. Ante ello, decidió ofrecer su versión de los hechos y admitir fallas en su conducta.

En la entrevista, Manco inició su participación con un mensaje directo a su entorno más cercano, especialmente a la madre de sus hijos: “ Yo estoy acá para hacer mea culpa y pedirle perdón a mi esposa ”.

En ese sentido, el exjugador señaló que atravesó una crisis en su relación sentimental y admitió haber sostenido conversaciones inapropiadas con diversas personas.

“ Yo hablé con muchas personas de una manera que no debí hacerlo, el error es mío, yo hablé con muchas mujeres, nunca llegué a concretar, es que en realidad no sé por qué lo hacía... por eso Magaly estoy acá dando la cara ”, indicó.

Asimismo, el exfutbolista también admitió que cometió una infidelidad el año pasado, lo que provocó una ruptura en su hogar. Señaló que su esposa decidió alejarse tras enterarse de lo sucedido.

“ Mi esposa me descubre una infidelidad, ella obviamente me bota de la casa, yo básicamente estaba siendo malo ”, reveló.

En ese contexto, afirmó que su intención no es retomar la relación a cualquier costo, sino asumir responsabilidades con su familia, incluidos sus hijos.

“ Yo no estoy acá para que mi esposa me perdone, yo estoy aquí para pedir perdón... estoy acá para pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos ”, aseguró.

Manco también hizo una reflexión crítica sobre su conducta pasada, al admitir que adoptó actitudes que hoy cuestiona. En ese sentido, aseguró que no volverá a incurrir en ese comportamiento.

“ Yo me arrodillaba a llorarle y daba lástima, la manipulaba... yo podría actuar de la misma forma, pero no quiero dañar más ”, manifestó.

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