Luego de la difusión de una supuesta infidelidad de Reimond Manco en ‘Magaly TV, la Firme’, Maydiel —quien inicialmente lo denunció por el envío de material íntimo— reapareció en una transmisión en vivo junto al exfutbolista para ofrecer disculpas públicas.

La polémica se originó luego de que el programa de Magaly Medina difundiera chats y videos que apuntarían a una presunta infidelidad de Manco hacia su esposa, Lilia Moretti. De acuerdo con Maydiel, amiga del exfutbolista, dicho material habría estado en su poder desde octubre de 2025.

La ‘Urraca’ explicó la difusión del caso señalando que la joven habría insistido en que se emitieran las pruebas presentadas: “ Nos dijo: ‘Si ustedes no quieren este material, se lo voy a regalar a otro programa’. Decidimos sacarlo porque el material es de alto voltaje ”.

Pese a la gravedad de las acusaciones, la situación dio un giro durante una transmisión en vivo de Instagram entre los involucrados.

Maydiel afirmó que, antes de la emisión del reportaje, intentó detener su difusión de manera insistente, pero aseguró que su solicitud no fue atendida por la producción del programa de espectáculos.

La joven sostuvo que se comunicó con la producción para retirar su autorización: “ Reaccioné, entré en razón y mi familia se enteró ”.

Uno de los pasajes más comentados del live ocurrió cuando la joven reconoció que su denuncia habría estado influenciada por el enojo y que el material íntimo no habría sido obtenido en las circunstancias que inicialmente se sugirieron.

La joven precisó que el material difundido provendría de un grupo de WhatsApp del que ella era administradora y que habría utilizado parte de ese contenido con la intención de “fregarlo”.

“ Los videos, vuelvo y repito, los saqué de un grupo de WhatsApp de varones donde yo estaba como administradora. Ahí entre los varones se mandan cosas. Bueno, simplemente saqué lo que me interesaba, que era el pack de Reimond, que me servía para fregarlo. Ay, amigo, discúlpame, porque hasta chipi te dije. Qué horror, Dios mío. De verdad que me fui de lanza ”, manifestó.

“ Te pido disculpas una vez más, amigo, porque sí me excedí, me dejé llevar por la cólera, pero es de humanos aceptar nuestros errores. Yo conozco a su familia y por eso estoy muy avergonzada ”, añadió.

Lejos de adoptar una postura confrontativa, Reimond Manco se mostró conciliador durante el enlace y también pidió disculpas por no haber mantenido los límites de la amistad.

“A mí no me hace menos pedir disculpas por lo que hice en su momento y por lo que te conllevó hacer todo esto. Lo importante es que estás aceptando que te equivocaste. Yo también, como te digo, en su momento, debí comportarme como lo que éramos, grandes amigos”, sostuvo el exfutbolista.