Reimond Manco, visiblemente emocionado y al borde del llanto, asistió el miércoles por la noche al programa de Magaly Medina para responder a las acusaciones que pesan en su contra y hablar sobre su vida personal tras la exposición en los medios.

En la entrevista con la popular urraca, el exfutbolista reconoció haber sido infiel a su esposa en más de una ocasión y asumió su responsabilidad sin negar los hechos.

“Sí, no he venido a mentirte. No siempre, han sido dos veces, dos crisis que hemos pasado. La primera fue crisis, sin infidelidad, pero más o menos de este tipo, con conversaciones. Carnalmente solo una vez, pero textualmente sí, no sé, quisiera tener una palabra no para que me entiendas, sino para que sepas lo que te estoy diciendo, lastimosamente la cagué“, expresó Manco.

También reconoció que no calculó las consecuencias de sus acciones y apuntó que, en algunos casos, existen situaciones que facilitan caer en este tipo de conductas, pero aclaró que no lo utiliza como justificación.

“Tú has dicho una cosa bien cierta, uno no piensa... han habido varios momentos donde el hombre se cree vivo, pende..., gilero, que cree que le llena el ego... Pero voy a decir algo bien cierto y fuera del tema, pero también hay mujeres que buscan eso, que te escriben y no es excusa, pero los hombres cojud... también caen “, contó.