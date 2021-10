Diana Sánchez sorprendió este sábado a Gisela Valcárcel luego que en pleno desarrollo del programa pidiera retirarse de la competencia de “Reinas del Show”.

La exchica reality alarmó a los presentes luego que no se presentara para enfrentarse a Gabriela Herrera en un versus de baile. Tras unos minutos, Diana apareció y dijo que había decidido retirarse.

“Gracias por la espera, Diana qué ha pasado, me dice el coreógrafo que no has ensayado. Qué ha pasado Diana”, dijo notoriamente confundida la conductora de televisión.

Diana Sánchez expresó que sus motivos eran personales y agradeció a Gisela por darle la oportunidad de volver a la pista del baile.

“Lamentablemente no he podido ensayar. Nada, hoy ha sido un poco complicado y no he podido ensayar, Quiero aprovechar la ocasión de tener a Gabriela, a mis compañeras y a Gisela muchísimas gracias, ha sido para mí muchas semanas de felicidad. Es una cuestión personal que voy a tener que dar un paso al costado de la competencia”, comentó Sánchez.

Tras ello, Diana Sánchez se retiró del set y Yolanda Medina pidió la palabra para confesar que durante el día había visto decaída a su compañera.

“Quiero, sé que no puedo abrazarla, el día de hoy me permití verla a Diana desde muy tempano muy mal, yo desde temprano la vi muy mal, no era la misma Diana. Sus ojos y desde la semana pasada”, comentó.

