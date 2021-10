Milena Zárate se convirtió en la segunda eliminada de la segunda temporada de “Reinas del Show”. La cantante no pasó a la sexta gala y tuvo que abandonar la competencia tras no superar en votos a sus contrincantes.

La colombiana había quedado en sentencia en la cuarta gala junto a Vania Bludau, y Diana Sánchez. Al quedar fuera del reality, Milena aprovechó para dar unas palabras de agradecimiento a las personas que la apoyaron durante esta competencia.

“Agradezco por todo este tiempo, por este espacio, he aprendido muchas cosas, me voy triste, pero sé que he dado todo de mí, no me he quedado corta en realidad, gracias a todos los que me han apoyado”, acotó visiblemente emocionada.

Milena Zárate también agradeció al jurado, aunque haya tenido algunos intercambios de palabras. Como se recuerda, ella y Santi Lesmes protagonizaron un fuerte altercado en vivo luego el español recordara que Edwin Sierra le fue infiel con su hermana Greisy Ulloa.

Por otro lado, Gabriela Herrera se consagró en el versus frente a Isabel Acevedo tras obtener todos los votos del jurado. La joven de 20 años también fue acreedora de los mejores pasos de la noche junto a Diana Sánchez.

En tanto Vania Bludau volvió a ser sentenciada y deberá batirse a duelo contra Brenda Carvalho. En la sexta gala será el jurado quién decida quién de las dos se queda en el programa.

“Reinas del Show” reanudó la competencia tras los casos de Covid-19 dentro del programa, y este 9 de octubre se emitió la quinta gala con un nuevo formato para evitar los contagios del coronavirus.

VIDEO RECOMENDADO: