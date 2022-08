“El llamado para integrar el programa fue una sorpresa para mí, no lo esperaba, es la primera vez que yo hago un formato como este en mi vida y es espectacular, sobre todo por la parte emocional y humana. Es hermoso ver a gente mayor en busca de una nueva oportunidad que casi siempre se las dan a personas que son mucho más jóvenes”, dice Farrait.

No se deben dejar pasar segundas oportunidades en la vida...

Exactamente, eso te lo digo yo que no soy un nene tampoco, tengo 54 años. Las oportunidades a estas alturas de nuestras vidas las valoramos 10 veces más que cuando éramos jóvenes.

Vienes de una generación del vinilo y hoy están las plataformas. ¿Cómo ves la evolución de la industria musical?

El negocio ha cambiado mucho, ya no es lo que era antes con las casas disqueras, las giras de promoción.Hoy es otra cosa, todo lo que es la música ha cambiado en todos los aspectos, en cómo se vende, cómo se consume. Todo es pura tecnología.

Pero ese exceso de tecnología hace que tengamos la impresión de que todos los que suben su música van a ser escuchados y conocidos.

Exacto, creo que hay una saturación en el mercado, con la tecnología es muy fácil grabar, subir a plataformas, pero eso lo hacen miles en el mundo cada día.

Y ese exceso de oferta hace que los temas tengan poca duración... no como los éxitos de Menudo.

En mi época, en los ochenta, que es mi generación, un tema te duraba sonando fuerte por lo menos 4 o 5 meses en la radio y uno muerto de la risa. Ahora no, hay que subir un tema nuevo cada mes para estar vigente.

Además, otra cosa es la vigencia de las canciones, “Súbete a mi moto”, “Fuego”, “Claridad”, la cantan abuelas, mamás, hijas y nietas...

Esos temas han trascendido de generación en generación, eso no pasa con mucha música y menos con la de ahora.

¿Tú crees que los éxitos de hoy se van a cantar 30 años después?

No sé qué decirte, me la pusiste difícil, creo que la música de antes tenía más contenido, especialmente en las letras.

En lo que sí no vas a dudar es en admitir que el Perú fue algo muy especial para Menudo.

Y lo he contado varias veces, desde el primer día en que llegamos a este hermoso país fue la locura. La gente se metió a la pista de aterrizaje en el aeropuerto y los aviones no podían aterrizar. Te cuento que eso solo pasó aquí, mientras que en Venezuela, México tuvimos que trabajar mucho antes de llegar a convocar multitudes. Aquí fue diferente, fue desde el inicio.

A propósito de Menudo, ¿ya no participas en los reencuentros?

Es verdad, ya no estoy, pero los muchachos siguen haciendo sus shows. Yo tengo muchos deseos de hacer mi propia música y además presentó en vivo mi propio espectáculo, esa es la razón por la que no me junto con ellos. Pero repito, no tengo ningún desacuerdo con los muchachos.

René Farrait

Cantante. Su carrera musical la inicia cuando fue elegido para ser parte del grupo “Menudo”, experiencia que marcó su vida. Luego desarrolló su faceta como solista y también integrando grupos de reencuentro con ex Menudos.