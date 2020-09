Hace unos días, Renzo Schuller preocupó a sus seguidores cuando reveló que su ausencia de “América Hoy”, programa que habitualmente conduce por las mañanas, se debía a una intervención quirúrgica de emergencia. Felizmente, la operación a una incómoda hernia fue un éxito, tanto que ayer reapareció en el magacín.

“Aunque no puedo moverme mucho aún, me he sentido muy cómodo durante la conducción. Estoy contento de compartir nuevamente con Ethel (Pozo), y ahora también con Yaco (Eskenazi), Esta semana me sacarán los puntos y tengo que conversar con el doctor para ver cómo me voy a seguir cuidando”, afirmó el presentador.

Se te veía muy saludable días antes y estuviste yendo al canal con normalidad.

Lo que pasa es que fue de sorpresa. A mí me operaron hace muchos años de una hernia también pero fue planificado. En cambio, esto fue de un día para otro, me agarró de sorpresa, el doctor me dijo: ‘o te operas o te operas’.

¿Sentiste algo de temor?

Como en toda operación, uno siempre se pone nervioso, pero estas intervenciones ahora son mucho más sencillas. La clínica cumplía con todos los protocolos, eso me dio tranquilidad, y me hicieron exámenes de Covid-19 previos, y todo salió negativo.

¿Ya estás acostumbrado a la nueva normalidad?

Al principio todo era raro, los protocolos para salir y regresar a mi casa son cosas que sigo manteniendo igual, solo que ya lo tomo con más calma. No quiero decir que me he relajado, es decir, ya no vivo estresado con el tema, pero no he bajado la guardia.

Tu salud te impidió celebrar el primer año del magacín...

Me dio mucha pena no estar en la celebración, pero estuve de alguna forma. Ahora con la tecnología y estos enlaces, que se han vuelto una costumbre para poderte ver con alguien, pude estar presente de forma virtual.

¿Qué tal lo hace Yaco Eskenazi en tu lugar?

Yo le agradezco mucho por estar apoyándome, además que somos de la misma casa productora (GV Producciones). Si mañana Yaco tuviera la necesidad de ausentarse, a mí me tocará hacer lo que corresponde.

¿Muchos proyectos se te paralizaron?

Algunos se han puesto en stand by, porque incluían escenarios, filmaciones, y ahora no se podrían dar por el tema del distanciamiento. Por más que se estén reactivando algunas cosas, es un poco complicado.

Pero estás aprovechando el tiempo...

Sigo avanzando algunas cosas para que cuando se reactiven los escenarios, ya esté todo listo. Como a muchísimas personas, nos ha afectado muchísimo pero hay que tener paciencia, no queda otra.

¿Algún proyecto virtual?

He tenido la oportunidad de hacer algo por ahí, pero es muy distinto, hay gente que le gusta, otras a las que no tanto. Hablando de teatro, yo prefiero hacerlo en una escenario. Igual que para un músico, no hay nada como el contacto directo con la gente, sentir cómo vibran, cómo ríen, se emocionan y lloran.

Para eso habrá que esperar…

Espero que todo esto vuelva pronto y depende mucho de nosotros también. Yo sé que vamos a salir adelante, solo hay que tener un poquito de paciencia.

Ahora te representa Kandavu Management, junto a otras figuras mediáticas.

He firmado un importante contrato de representación con esta nueva agencia, y ahora ellos se encargarán de ver por nuestros intereses artísticos y profesionales.

Perfil

Renzo Fernando Schuller Demichelli

43 AÑOS. Dejó la carrera universitaria de ingeniería electrónica para dedicarse a su verdadera pasión: la actuación. Posteriormente, llevó talleres con Alberto Ísola y Alfonso Santistevan.