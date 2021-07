El exchico rality Renzo Spraggon viene atravesando difíciles momentos, ya que el también modelo se contagió de COVID-19 y está internado en Villa Panamericana desde hace un mes. Su estado de salud aún no es el favorable para recibir el alta de los médicos.

“Después de estar un mes en cama, sigo internado con esta maldita incertidumbre de no saber qué puede pasar con mi vida. Mi único temor es que tenga que dejar a las personas que me quieren y realmente me necesitan, pero eso no pasará. Estoy con oxígeno desde hace un mes. Estuve a un paso de ingresar a cuidados intensivos”, comentó Spraggon para Trome.

Luego continuó con: “recién hace dos días que pude agarrar mi celular, hice una publicación porque la gente me escribía preocupada, estuve desaparecido de redes y tengo miedo aún por lo que pueda pasar. Me dio coronavirus, a pesar de que me creía una persona sana, no fumaba ni tomaba alcohol ni nada. Llevaba una vida tranquila en todo sentido, pero cuanto te toca, te toca”.

Renzo Spraggon le cobró 5 mil soles a Magaly Medina para ir a su set de TV

Todo inició cuando Magaly le encaró a Spraggón el no haber asistido a su programa en el que buscaba juntar a Xoana y su expareja Rodrigo Valle.

Según Renzo, su ausencia de debió a que no estaba dispuesto a que Xoana González pasara un mal momento, pero luego le mostraron unas conversaciones con la producción del programa, donde admitía haber pedido un dinero a cambio de asistir.

Incluso, Magaly Medina dijo que Renzo Spraggón le había pedido 5 mil soles, lo que finalmente fue admitido por este.

La polémica conductora también agregó que no tiene problemas en pagarle a sus invitados, como ha sucedido con Xoana González, sobre todo, por el tema de la movilidad y otros gastos.