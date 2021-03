El la última edición del programa América Hoy, revelaron fotos inéditas de la infancia y adolescencia de Melissa Paredes, actual conductora de TV del mencionado espacio.

“Ella se tenía que maquillar desde los 6 años” , comentó Edson Dávila, el popular Giselo sobre su compañera. Cabe mencionar que Melissa no estuvo presente en el programa.

Al seguir mostrando las imágenes de Melissa, Ethel Pozo comentó que la también modelo aún no pierde su esencia y que se mantiene en forma.

“Está igualita, linda, flaquita como hasta ahora” , comentó Ethel Pozo. Por su parte, Janet Barboza reveló que todo esto se trataría de una venganza de Choca Mandros.

“Solo quiero decir una cosa a favor de nuestra compañera, es que Choca, perdóname pero no fue para tanto. El hecho de que haya dicho el día de ayer que te has operado, no requiere que muestres estas fotos y que tú Edson digas que necesitaba maquillaje desde los 6 años”.

