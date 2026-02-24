El avance de ‘Magaly TV: La Firme’ mostró imágenes que evidenciarían que la periodista de Willax, Marisel Linares, se reunió con Adrián Villar, el joven que atropelló a Lizeth Marzano el pasado 17 de febrero en la avenida Camino Real, en el distrito limeño de San Isidro.

Cabe recordar que las diligencias permitieron ubicar el vehículo involucrado hasta la conocida conductora de noticias, debido a que el registro vehicular aún figuraba a su nombre.

Tras hacerse público el accidente, la periodista difundió un comunicado en el que precisó que el vehículo ya no le pertenecía: “Quiero dejar en claro que ese auto, desde setiembre del año pasado, ya no está en mi poder, sino en el de una tercera persona, quien enfrentará el proceso que corresponda. Reitero que yo no manejaba ese vehículo”.

En la edición de este martes 24 de febrero, el programa de Magaly Medina presentará imágenes exclusivas en las que se observa a la periodista Marisel Linares acudir al lugar del accidente ocurrido en San Isidro, pocas horas después de que su hijastro, Adrián Villar, atropellara a la deportista.

“ Imágenes exclusivas revelan que periodista Marisel Linares se juntó 4 horas después del accidente, con el joven que atropelló y mató a la deportista ”, se escucha en el avance del programa de la ‘Urraca’.

Dictan 9 meses de impedimento de salida del país para joven investigado por muerte de Lizeth Marzano

Este lunes, el 31.° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó nueve meses de impedimento de salida del país contra Adrián Villar Chirinos, investigado por la muerte de Lizeth Marzano, ocurrida el martes 17 de febrero.

La decisión judicial se produjo rápidamente luego de que Jefferson Moreno, abogado de Adrián Villar, señalara en la audiencia que se allanaba al pedido de la Fiscalía para su patrocinado. Asimismo, destacó que su defendido ya participa en todas las diligencias relacionadas con el caso.

Moreno también indicó que Adrián Villar admitió ante la Policía y la Fiscalía haber conducido el vehículo que atropelló a la joven deportista.

“Nos allanamos, no nos oponemos al requerimiento y solicitamos clara y expresamente que se pueda declarar fundado el requerimiento no solamente respecto de la medida sino también del plazo de duración para que en ese tiempo Adrián Villar pueda demostrar su sometimiento al proceso, su responsabilidad en él y lamentar profundamente la tragedia que suscitó la investigación”, manifestó el abogado de Villar durante la audiencia.

Henry Zavaleta, del Ministerio Público, señaló que “terceras personas” habrían intervenido con el objetivo de impedir que el investigado se entregara a las autoridades tras el incidente que causó la muerte de Lizeth Marzano.

Adrián Villar Chirinos tiene prohibido salir del país desde este 23 de febrero hasta el 22 de noviembre. La notificación se enviará también a Migraciones para que se haga efectiva la medida judicial.