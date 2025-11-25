Ricardo Arjona está de vuelta con su tour mundial “Lo que el Seco no dijo” que presentará en un único concierto el viernes 26 de junio en el Estadio Nacional de Lima.

El cantautor, quien ya comenzó su periplo mundial en su natal Guatemala con 23 conciertos sold out, y continuará por los Estados Unidos, Sudamérica y Europa, esta vez ha estructurado una escenografía minimalista al referirse a este formato que él mismo define como una residencia artística, no una gira.

Los conciertos serán íntimos, y profundamente personales, con nuevas versiones de clásicos como “Historia de un taxi” , “Te conozco” , “Señora de las 4 décadas “, y “Fuiste tú”, junto a canciones del nuevo álbum “Seco”, lanzado en enero de este año. La fusión de sonidos tradicionales guatemaltecos con su estilo característico promete un nuevo capítulo musical en su carrera.

El espectáculo cuenta con un equipo internacional de músicos y colaboradores que acompañan al artista en esta nueva etapa teniendo en escena a más de 12 personas, aparte del staff de producción y management.

El regreso de Arjona a los escenarios marca un acontecimiento entre la resurrección, la vuelta a las raíces y el diálogo con las músicas del mundo, “Lo que el Seco no dijo“ es mucho más que una lista de canciones. Es una invitación a conocer el pasado, el presente y el futuro de un artista dispuesto a abrir como nunca antes su corazón.

La preventa de los tickets estará disponible este 28 y 29 de noviembre desde las 10:00 am exclusivamente con tarjetas Interbank en la plataforma digital de Teleticket y se ejecutará hasta agotar stock. Por otro lado, los diferentes clubs de fans a nivel internacional tendrán acceso a una venta especial con “Mundo Arjona” el 27 de noviembre.