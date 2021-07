Ricardo Montaner confesó hace poco que ha descubierto un nuevo placer en la vida y se trata de bloquear a usuarios que le hacen comentarios negativos en redes sociales.

“La red social te la opción de bloquear al desagraciado. Entonces, cuando tú te vas a adentro de la cuenta, resulta que el tipo tiene cero seguidores”, comentó sobre cómo descubre las cuentas falsas.

Al ver que se trata de una persona que se hace pasar por otra, Montaner decide bloquearla por su paz mental. “Tú te das el lujo, democráticamente. Gracias a la libertad que te dan las redes sociales, de bloquearlo. Y te produce un gozo casi espiritual; una cosa que dices ‘wow que fresquito me corre por dentro’. Y es porque pudiste bloquear al tipo y jamás te va a poder escribir otra vez”, acotó.

Del mismo modo, Montaner contó el momento que una seguidora le pidió que saque a Camilo de un concierto virtual que iba a dar, hecho que le pareció muy malo.

“Una muchacha me escribió, después de que anuncié el concierto. Puse algo así como que ‘por fin, por primera vez, vamos a estar juntos’. Y viene esta señora y me dice ' lo he admirado durante no sé cuántos años. Con gusto invertiría ese dinero en comprar esa entrada para escucharlo, pero usted por favor quite a su yerno Camilo que no hace nada ahí'. Le respondí a la señora, con todo cariño, que en todo caso prefería restarla a ella que restar a alguien de mi familia”, contó sobre el tenso momento que vivió.

Cabe señalar que en más de una ocasión, Montaner ha defendido a su familia y ha manifestado lo importante que es para él.

