El próximo 16 de marzo de 2027, Lima recibirá nuevamente a Ricardo Montaner en el Multiespacio Costa 21, como parte de “El último regreso: Una vuelta más para que seas feliz”, la gira con la que el cantautor celebra su presente musical y vuelve a encontrarse con el público que ha acompañado su trayectoria.

Hay canciones que forman parte de nuestra historia. Canciones que hablan de amor, de despedidas, de encuentros y de momentos que permanecen para siempre. Y hay artistas que consiguen convertir esas historias en canciones que atraviesan generaciones. Ricardo Montaner es, sin duda, uno de ellos.Y esta nueva vuelta llega en un momento extraordinario de su carrera.

Después de su exitoso reencuentro con el público peruano, Montaner vuelve para regalarle a Lima una noche de canciones inolvidables. Una noche para cantar junto a él esos temas que se convirtieron en clásicos y que forman parte de la banda sonora de varias generaciones: “Tan Enamorados”, “Me Va a Extrañar”, “La Cima del Cielo”, “Bésame”, “Déjame Llorar” y muchos de sus grandes éxitos serán parte de una celebración de su música y de ese vínculo especial que el artista mantiene con su público.

Pero su reciente tour no mira únicamente hacia el pasado. El regreso de Montaner también está acompañado por nueva música y por un presente que confirma su vigencia internacional. Su canción “Para que seas feliz” alcanzó el #1 en tres importantes charts de Estados Unidos: Latin Pop, Latin Airplay General y Regional Mexicano, este último en su versión junto a Edén Muñoz.

La preventa del concierto serán los días 16 y 17 de octubre, en Teleticket o hasta agotar stock. La venta general será a partir del 18 de octubre.