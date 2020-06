Hace unos días, Ricardo Morán anunció el regreso de Yo Soy en un nuevo formato que respeta las medidas de seguridad que impuso el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19).

En esta oportunidad, el productor de TV conversó con el diario OJo y comentó que tiene muchas sorpresas para esta nueva edición.

“Nos tenemos que reinventar y esta es la forma que hemos creído conveniente llegar al público. Esta vez no habrá casting ni público en el set porque debemos acatar las normas de salud. Hemos seguido grabando con todos los protocolos de seguridad. Esta vez tendrá una connotación distinta y será la de ayudar porque está la pandemia del coronavirus que nos ha cambiado la vida a todos”, comentó Ricardo.

SOBRE KATIA PALMA

A Ricardo Morán se le preguntó si Katia Palma recibiría aluna sanción por haber realizado una fiesta en su departamento, pese a que el Gobierno lo prohíbe debido al estado de emergencia sanitaria que está pasando el Perú.

Cabe mencionar que los chicos reality que incumplieron con la cuarentena fueron sancionado en pleno programa en vivo de Esto es guerra.

“No sé de lo que me hablas, 'Yo soy’ es un programa de entretenimiento para toda la familia. No es un reality. No veo ese programa (Esto es Guerra), desconozco de lo que ha pasado estoy abocado a mi programa y a que se cumplan las normas de seguridad”, indicó el también conductor de TV

KATIA PALMA FUE INTERVENIDA POR LA POLICÍA EN SU DEPARTAMENTO POR VIOLAR LA CUARENTENA

Katia Palma fue intervenida en su domicilio en Miraflores por agentes de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo del distrito por incumplir con la cuarentena decretada por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus y organizar una reunión con amigos.

El hecho se produjo luego que los efectivos recibieran una denuncia de los vecinos debido a que la actriz cómica y sus acompañantes habrían estado haciendo mucha bulla. Frente a ello, acudieron a su domicilio para constatar qué ocurría.