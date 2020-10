Luego de que Magaly Medina lo criticara duramente en su programa por afirmar que la demanda de difamación que le interpuso Sheyla Rojas ya está en curso, Ricardo Rondón se refirió a los fuertes calificativos que tuvo la conductora en su contra.

“Este es un programa magazine, este es una revista y acá no vamos a contestar un insulto con otro insulto. Ayer me ha caído un rosario de insultos, qué no me has dicho”, comentó el panelista de ‘En boca de todos’ al inicio de su pronunciamiento.

Asimismo, Ricardo Rondón reveló que un directivo de ATV lo llamó para pedirle que no ataque a su canal.

Ricardo Rondón arremete contra Magaly Medina

“No entiendo por qué la ofensa, por qué te has molestado. (…) Solo te quiero decir que este don nadie, este monito con metralleta o mequetrefe ayer recibió una llamada de alguien con un cargo importante en tu canal (...) ¿Sabes lo que le pedían a este mequetrefe? Me decían ‘te pido un favor, no te metas con el canal, no te metas con los auspiciadores’. Evidentemente eso es algo que yo no voy a hacer ni hemos hecho nunca porque nosotros respetamos y porque hay códigos, pero no se ve nada bien que una persona tan digna, elegante y refinada como tú, estés agrediendo”, sostuvo Rondón.

Finalmente, Ricardo Rondón le dijo a Magaly Medina que tome agua de azahar y le recordó que las telenovelas que dan en su mismo horario son las que lideran el ráting.

“Querida Magaly, acá está tu agua de azahar, que estás desinformando a tu gente. Primero, porque tú no compites con nosotros, la gente sabe diferenciar claramente entre el día y la noche. No es un programa de espectáculos, es un magazine. Tú compites con el horario estelar de América Televisión, con la telenovela que obviamente te gana en el rating y con la telenovela del 2 que también te gana en sintonía”, sentenció el conductor de ‘En boca de todos’.

