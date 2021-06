El conductor del programa ‘En boca de todos’, Ricardo Rondón, reveló que se encuentra soltero. Aseguró que su corazón solo le pertenece a su madre ‘Doña Cuchita’, quien es la única mujer que lo quiere.

“Mi corazón solo es de la ‘Cuchita’, mi corazón solo le pertenece a ella porque es la única mujer que a mí me quiere. Soy una persona muy compleja, muy complicada y, encima, fea, entonces, es lógico que esté solo. Ah, soy sincero, la verdad, ante todo”, señaló Ricardo Rondón a la prensa tras su participación en las grabaciones de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ que se verán este domingo a las 7 p.m. por América TV.

Sin embargo, aclaró que no le afecta estar solo porque tiene muchas personas que lo aman. “Que no se confunda estar solo con la soledad, yo estoy solo, pero no en soledad, tengo gente valiosa en mi vida que me hace sentir feliz y acompañado”, dijo.

Sobre ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, donde participó junto a Gino Pesaressi, aseguró haberse sentido empoderado, debido a que se coronó como ganador la primera vez que concursó. Aunque aclaró que no conquista por el estómago.

“Es la segunda vez que llego al programa, la primera vez, me coroné como ganador absoluto, así que esta vez he llegado a la cocina empoderado. Además, llegué junto a Gino, quien tiene una excelente sazón... ‘Cuchita’ es buena, pero no es tonta, ella nos ha enseñado a cocinar, y ahora soy yo quien, a veces, le cocina. Pero, claro, tampoco conquisto por el estómago, quizá, con el sentido del humor”, señaló.

Aprovechó la oportunidad para referirse a Tilsa Lozano, su competidora junto a Denisse Dibós, quien aseguró que lo enviaría a sentencia junto a Milett Figueroa tras ver su participación en el programa culinario.

“Tilsa y Denisse no cocinan, estoy seguro de que jamás han agarrado una tetera. Mejor que se queden como jurado de El artista del año y que se alejen de la cocina... Tilsa me manda a sentencia por mi canto, pero yo quisiera escucharla cantando una canción. Y no diré más”, añadió en son de broma.

