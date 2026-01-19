Maju Mantilla vivió momentos complicados tras la difusión de su separación de Gustavo Salcedo, envuelta en acusaciones de infidelidad. Por este motivo, la exreina de belleza se alejó temporalmente de la televisión, pero ahora regresa con renovadas energías, recibiendo el apoyo de sus amistades.

Fernando Díaz manifestó su entusiasmo por el regreso de su colega y destacó la gran conexión que tiene con el público.

“ Me pone muy feliz que haya regresado a la televisión porque hay un público que la quiere y le deseo lo mejor ”, manifestó para Trome.

Por su lado, Ricardo Rondón destacó la dedicación de la exreina de belleza y su vínculo cercano con los televidentes.

“ Para mí es una gran sorpresa, felicidad que vuelva porque se lo merece. Es trabajadora, buena madre y ama mucho estar en contacto con el público. Estoy seguro de que este será un súper retorno, lleno de alegría, con una Maju renovada, reinventada y con muchas ganas de divertir al público ”, sostuvo.

Maju Mantilla vuelve a la televisión con un programa junto a Ethel Pozo

Durante la preventa de GV Producciones, se anunció la incorporación de Maju Mantilla como nueva integrante del equipo. El anuncio fue realizado por Gisela Valcárcel, quien apareció sonriente junto a su hija Ethel Pozo.

“Viene con ganas de enchancharse con el público y estar en el sitio que nadie le puede quitar, Maju Mantilla”, expresó la popular ‘Señito’.

Cabe destacar que Maju Mantilla fue la gran sorpresa de la noche; sin embargo, GV Producciones adelantó que habrá más incorporaciones, entre ellas un programa deportivo digital que contará con la participación de Fiorella Retiz.

Con una amplia sonrisa, la ‘Señito’ presentó a Maju Mantilla en medio de los aplausos del público. Durante la presentación, Ethel Pozo se mantuvo al lado de su madre.

“Muchas gracias Gisela por esta linda presentación, gracias Ethel. Muy buenas noches”, manifestó la exMiss Perú.