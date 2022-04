Luego que “Esto es guerra” regresó a la pantalla chica con nueva temporada, los integrantes del reality volvieron a tener gran aceptación en los eventos que se realizan los fines de semana, tanto en provincia como en las principales discotecas de Lima.

Sin embargo, las presentaciones que los chicos realities vienen realizando no son del agrado de los artistas peruanos, quienes se desenvuelven en este rubro. Tal es el caso del veterano cómico ‘Melcochita’, quien criticó los shows que protagonizan Jossmery Toledo y Gino Assereto.

“No vale nada de plata. Están ‘maleando’ la plaza a todos los grandes artistas. Da rabia porque uno se sacó la mugre desde hace muchos años”, dijo el artista peruano en conversación con un reportero de “Magaly TV: La Firme”.

“Hay que tener un poco de sangre en las venas. Se la llevan fácil porque buscan ‘piedrones’, pero sin talento”, añadió de manera tajante.

La cantante criolla Lucía de la Cruz no se quedó atrás y aseguró que ella no invertiría para ver los shows de los integrantes de “Esto es guerra”: “A Gino (Assereto) no lo conozco, sería demasiado estúpi** para pagar 4 mil soles para contratarlo”.

