En medio de las nuevas formas que se han instaurado debido a la pandemia del nuevo coronavirus, el mundo de la música se ha visto afectado ya que no se permiten aglomeración de personas. Precisamente, Ricky Trevitazo se pronunció sobre los conciertos virtuales que vienen realizando algunos de sus compañeros.

“Un celular, una laptop o una cámara es un intermediario; un robot que a mí no me transmite nada. Si tengo una persona como público, a esa persona le cantaré y sentiré su vibra y su emoción en vivo”, señaló el cantante en una entrevista a Radio Capital.

El exintegrante del grupo ‘Scándalo’ sostuvo que ha decidido no realizar ningún show online porque prefiere sentir la vibra del público.

“La música es todo. Yo como Ricky tengo que cantar sintiendo la vibra de un ser humano que me está escuchando. Con el debido respeto a mis amigos que hacen shows virtuales, los aplaudo porque son chambeadores, pero yo como Ricky, no quiero hacerlo. No voy a hacer ningún show virtual”, señaló Trevitazo.

“No me siento cómodo, no me siento con el ímpetu suficiente como para cantar detrás de un robot. Yo no puedo hacerlo. Hablo por mí, no hablo de nadie”, sentenció el cantante.

