Menos de una semana después del anuncio de su primer concierto en nuestra capital, el astro británico Robbie Williams vendió todas las entradas para su presentación en Arena 1 Park de la Costa Verde, que se realizará el jueves 24 de setiembre, así lo dio a conocer la empresa One Entertainment, productora del evento, en sus redes sociales.

“El show de Robbie Williams está sold out. ¡Gracias por hacerlo posible! Nos vemos el 24 de setiembre”, indicó la organizadora en su cuenta de Instagram, provocando que cientos de fanáticos pidieran una segunda fecha para poder ser parte de la gira “BritPop”, la misma que traerá a Robbie Williams por segunda vez a Latinoamérica y, esta vez, por vez primera a nuestro país.

La preventa de entradas para el show del artista inglés fue un éxito total, tanto a nivel presencial como virtual, ya que se agotó en 50 minutos. Cientos de personas hicieron cola desde temprano en los locales presenciales de Ticketmaster, donde se entregaron boletos físicos, mientras que en la web de la mencionada ticketera las filas virtuales fueron de miles de fanáticos deseosos por conseguir un ansiado acceso para ver a su ídolo en Lima.

El británico llegará a Lima en plena madurez, habiendo recuperado el éxito de sus primeros años como solista, gracias al documental sobre su historia difundido en Netfilx y, especialmente, a la película “Better Man”, donde contó su biografía de una forma irónica, lúdica y cruda, siendo representado por un mono animado, algo que le valió diversas nominaciones internacionales, incluyendo una a los premios Oscar. En Perú, dicho filme fue visto por más de 100 mil personas.

Robbie Williams llegará por primera vez a Lima provisto de un arsenal de éxitos que van desde “Angels”, “Feel”, “Supreme” y “Millennium”, que coronaron su primera etapa como solista, en donde dio a conocer su enorme conexión con el público en sus shows en vivo, considerados entre los mejores que un británico ofrece, debido a su alto potencial de “entertainer” y “showman”. En su repertorio tampoco faltan “Come Undone”, “Let Me Entertain You”, “Something Beautiful”, etc.