Tras descubrir en el programa de Andrea Llosa que su esposa le es infiel desde hace varios años y que dos de sus hijos no eran suyos, Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, se presentó en el set de Magaly Medina para contar detalles de la tormentosa relación en la que vivía.

El querido personaje plateado contó que nunca llegó a estar enamorado de su pareja, pero que decidían continuar juntos debido a sus hijos.

‘Robotín’ se quiebra al hablar de sus hijas

“Ella no quería separarse. Yo también tenía temor por mis hijas, pasaba dos o tres días fuera, pero regresaba”, contó en el programa ‘Magaly TV, la firme’, donde también confesó que mantuvo una relación extramatrimonial, la cual terminó por confesar a su esposa.

“Es complicado porque hubieron muchas mentiras... Incluso yo le dije a su papá de ella que cuando naciera el último bebé le sacaría la prueba de ADN porque yo tenía dudas”, manifestó el popular ‘Robotín’.

Sin embargo, pese a que comprobó con las pruebas negativas de ADN que no es el padre de los dos últimos hijos de su esposa, ‘Robotín’ aseguró que nadie podrá separarlo de ellos.

“Los dos hemos fallado como pareja, yo he tratado de no fallar nunca como padre y jamás lo haría. A pesar de todo, a pesar de que las pruebas han salido lo que yo no quería, jamás me voy a desprender de mis amores, que lo sepa ella, su familia y todo el mundo, yo jamás me voy a desprender de mis hijas, porque nadie puede entender el dolor que siento”, expresó entre lágrimas ‘Robotín’.

Cabe mencionar que la pareja se conoció cuando ‘Robotín’ tenía 27 años y su esposa tan solo 20 años, cuando ella llegó a trabajar con él como bailarina de sus shows.

