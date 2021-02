Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, quien se enteró recientemente que no es el padre de dos de sus tres hijas, había decorado su carro con los nombres de las menores.

Y es que antes de emisión del programa de Andrea Llosa, el cómico que se ganó el cariño de los peruanos con su divertido personaje plateado, publicó una imagen en su cuenta de Instagram.

En la foto se ve en el parabrisas de su auto decorado con pegatinas con la inscripción de los nombres de sus hijas . “Luhana, Saori, Naylah y Francis”, se puede leer en la calcomanía del carro.

Paternidad

Y es que el último lunes, el popular ‘Robotín’ acudió a dicho programa para esclarecer sus dudas en torno a la paternidad de sus tres menores hijos.

Tras revelarse los resultados de las pruebas de ADN, se confirmó que dos de los tres niños no son hijos de ‘Robotín’, indicando que su pareja Yazmín le fue infiel desde unos años.

El cómico se quebró y en medio del llanto dijo a su esposa: “Y o nunca fui malo contigo, cómo me pudiste mentir así Yazmín , tú no sabes cómo amo a mis hijas, por qué. Jamás fui malo contigo y siempre te fui sincero, arruinaste mi vida, la poca vida que me queda porque tú sabes que estoy enfermo”.

