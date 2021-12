Karelys Molina, más conocida como ‘Robotina’, se presentó en la reciente edición del programa “Magaly TV: La Firme” y dio detalles de su tormentosa relación con Alan Castillo (‘Robotín’).

En conversación con Magaly Medina, la periodista le recalcó a la venezolana que su expareja era machista durante su relación: “Él te daña con sus actitudes, porque él tiene un comportamiento bastante machista contigo, pero creo que a ti no te importa”.

Tras esta intervención de Medina, la popular ‘Robotina’ se mostró un poco nerviosa, pero terminó admitiendo que ‘Robotín’ sí la dañaba con sus palabras.

“¿Cómo no me va importar si una persona es machista? Él es muy impulsivo y a veces yo creo que él hace las cosas y al rato se pregunta ‘qué hice’. Yo lo conozco y sé que no es una persona mala o algo por el estilo. Él tiene un corazón enorme, pero por lo mismo que es muy impulsivo, él no se mide con lo que hace”, admitió la artista.

‘Robotina’ pasó la página con ‘Robotín’ y admitio que tenía una relación tóxica

Karelys Molina confesó que peleaba mucho con su expareja, pero que nunca le fue infiel: “Lo que pude hablar con él es que estuvimos en una relación, donde ambos nos hacíamos daño. Peleábamos mucho y algunas veces por tonterías, pero a los dos nos afecta un montón”.

“Pienso que lo mejor es que cada uno tenga su espacio y el tiempo verá qué pasa. Yo también necesito sanar porque yo no era desconfiada, comencé a sentir estas inseguridades con él”, concluyó.

