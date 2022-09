La venezolana Karelys Molina mostró su dolor tras ser engañada por su expareja, Alan Castillo (Robotín), con una joven imitadora de 24 años.

El popular Robotín fue captado en diversos videos y fotografías junto a otra mujer en un hotel, donde aparentemente ambos acudieron por motivos laborales en una primera instancia.

“Era mi amor, yo lo amaba ¿Qué me haga esto? creo que no lo merezco (...) (me siento) destrozada, por más que no intenté llorar durante todo el programa...”, comentó entre lágrimas.

Molina, que comunicó a través de las redes sociales su separación de Castillo, indicó que está a la espera que su expareja se mude del lugar donde ambos residen.

